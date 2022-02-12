В МИД России подтвердили запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым
В МИД России подтвердили запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на проведение 12 февраля телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
- Legion-Media
«Подтверждаем», — приводит сообщение министерства ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Блинкен планирует 12 февраля провести телефонный разговор с Лавровым.
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