Захарова: западные СМИ создавали прикрытие для начала эвакуации дипломатов с Украины

Целью фальсификаций западных СМИ было создание прикрытия для начала эвакуации дипломатов с территории Украины. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как вы помните, слухи о якобы осуществлённой «эвакуации» российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек. Как мы теперь понимаем, целью этих вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она предположила, что западные политики знают «о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».

Ранее власти США, Великобритании, Австралии, Японии, Южной Кореи, Эстонии, Латвии, Бельгии, а также правительства Нидерландов, Норвегии и Черногории рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины.

Как сообщало агентство Associated Press, США намерены 12 февраля объявить о начале эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве.