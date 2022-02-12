МИД КНДР: ЕС вредит зависимость от США в вопросах безопасности

Зависимость ЕС от США и НАТО в вопросах безопасности может ограничить суверенитет входящих в союз стран, заявили в МИД КНДР.

«Зависимость в вопросах безопасности от других стран приводит к невозможности участия в обсуждении собственной безопасности, а из-за этого можно лишиться собственного суверенитета», — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

В МИД КНДР отметили, что в последнее время политики и эксперты европейских стран стали говорить, что Евросоюз должен быть менее зависим в вопросах безопасности.

Уточняется, что данный вопрос был поднят в свете исключённости ЕС из переговоров России и США по Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз признаёт стремление Украины стать членом ЕС, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня.