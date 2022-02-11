Захарова прокомментировала решение США об отправке дополнительных сил в Польшу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости решение США об отправке дополнительных сил в Польшу.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», — сказала она.

По словам Захаровой, провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом решения проблем для США.

«Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», — заявила представитель МИД.

Также она отметила, что «весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу.

Как ожидается, они прибудут в Польшу в начале будущей недели.