Захарова прокомментировала решение США об отправке дополнительных сил в Польшу

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости решение США об отправке дополнительных сил в Польшу.
Захарова прокомментировала решение США об отправке дополнительных сил в Польшу
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«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», — сказала она.

По словам Захаровой, провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом решения проблем для США.

«Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», — заявила представитель МИД.

Также она отметила, что «весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу

Как ожидается, они прибудут в Польшу в начале будущей недели.

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