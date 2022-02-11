Макрон планирует телефонный разговор с Путиным 12 февраля

Французский президент Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как ожидается, разговор состоится в районе 14:00 мск, передаёт ТАСС.

Ранее Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев.