Макрон планирует телефонный разговор с Путиным 12 февраля
Французский президент Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля.
- globallookpress.com
- © Hannibal Hanschke/dpa
Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Как ожидается, разговор состоится в районе 14:00 мск, передаёт ТАСС.
Ранее Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев.
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