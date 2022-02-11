Минобороны Великобритании заявило об уважении к российскому народу

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Великобритания не испытывает к народу России ничего, кроме уважения, говорится в заявлении британского Минобороны.
Минобороны Великобритании заявило об уважении к российскому народу
  • Legion-Media

«Сегодня в Москве министр обороны Бен Уоллес возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Миллионы россиян погибли, сражаясь на стороне союзников во время Второй мировой войны. Соединённое Королевство не питает ничего, кроме уважения к народу Российской Федерации», — сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

Ранее стало известно о прибытии британского министра обороны Бена Уоллеса в Москву.

Он назвал конструктивным диалог со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и выразил признательность за возможность обсудить ряд вопросов лично.

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