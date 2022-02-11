Глава Минобороны Великобритании Уоллес назвал конструктивным диалог с Шойгу

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал конструктивным диалог со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и выразил признательность за возможность обсудить ряд вопросов лично.

«Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я признателен министру Шойгу за согласие встретиться со мной, чтобы обсудить целый ряд вопросов, включая сохраняющуюся напряжённость вокруг Украины и на её границах», — сказал он на пресс-конференции по итогам диалога.

По словам Уоллеса, в рамках беседы министры детально обсудили проект договора о гарантиях безопасности.

Ранее стало известно о прибытии британского министра обороны в Москву.

Он сообщал о готовности обсудить в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу проект соглашений о гарантиях безопасности для снижения напряжённости.