Глава Минобороны Британии опроверг планы отправки на Украину 600 спецназовцев

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции опроверг информацию СМИ о планируемой отправке на Украину 600 британских спецназовцев.

По его словам, данные о планируемой отправке на Украину 600 человек — «это история Daily Mirror, которая на самом деле неточная».

«У нас нет плана отправить 600 военных на Украину, нет плана отправлять такого масштаба поддержку, это лишь небольшая (отправленная. — RT) команда военнослужащих, которая обучает украинских военнослужащих», — приводит его заявление РИА Новости.

Уоллес уточнил, что речь идёт о порядка 100 военнослужащих.

Также британский министр обороны заявил, что верит словам российских коллег об отсутствии у России планов нападать на Украину.