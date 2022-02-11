Глава Минобороны Британии опроверг планы отправки на Украину 600 спецназовцев
- AP
По его словам, данные о планируемой отправке на Украину 600 человек — «это история Daily Mirror, которая на самом деле неточная».
«У нас нет плана отправить 600 военных на Украину, нет плана отправлять такого масштаба поддержку, это лишь небольшая (отправленная. — RT) команда военнослужащих, которая обучает украинских военнослужащих», — приводит его заявление РИА Новости.
Уоллес уточнил, что речь идёт о порядка 100 военнослужащих.
Также британский министр обороны заявил, что верит словам российских коллег об отсутствии у России планов нападать на Украину.