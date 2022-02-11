Министр обороны Британии высказался в поддержку каналов связи с военными России
- AP
Об этом Уоллес сказал в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что это первая встреча глав оборонных ведомств Британии и России с 2013 года.
«Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи намного лучше, чем не иметь ничего», — приводит его слова ТАСС.
Уоллес также заявил, что ждёт продолжения взаимодействия с министром обороны России.
Ранее сообщалось, что министр обороны России в ходе переговоров со своим британским коллегой заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа от США и НАТО.