Министр обороны Британии высказался в поддержку каналов связи с военными России

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу высказался в поддержку налаживания каналов коммуникаций между британскими и российскими военными.
Министр обороны Британии высказался в поддержку каналов связи с военными России
  • AP

Об этом Уоллес сказал в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что это первая встреча глав оборонных ведомств Британии и России с 2013 года.

«Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи намного лучше, чем не иметь ничего», — приводит его слова ТАСС.

Уоллес также заявил, что ждёт продолжения взаимодействия с министром обороны России.

Ранее сообщалось, что министр обороны России в ходе переговоров со своим британским коллегой заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа от США и НАТО.

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