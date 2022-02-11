Шойгу заявил об отсутствии ответа на ключевые требования России по безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим британским коллегой Беном Уоллесом заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа от США и НАТО. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Министр обороны России кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, Шойгу «акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования России: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО».

Кроме того, российский министр подчеркнул, что без решения этих вопросов «снизить военно-политическую напряжённость и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно».

11 февраля глава британского Минобороны Бен Уоллес прибыл в Москву для переговоров с Сергеем Шойгу.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об отсутствии предметной реакции на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросу о понимании и реализации на практике принципа неделимости безопасности в ответах НАТО и ЕС.

В послании Лавров заявил о желании получить чёткий ответ на вопрос, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предложила в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.