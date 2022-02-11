Захарова: в ответе ЕС и НАТО нет предметной реакции на письмо Лаврова по безопасности
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«10 февраля генсекретарь НАТО (Йенс. — RT) Столтенберг и глава евродипломатии (Жозеп. — RT) Боррель направили то, что ими преподносится как ответ на послание министра иностранных дел России Лаврова», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что «предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет».
Дипломат добавила, что вместо этого «Москве предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности».
В послании Лавров заявил о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.
Также российская сторона предложила в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.