Захарова: в ответе ЕС и НАТО нет предметной реакции на письмо Лаврова по безопасности

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Предметной реакции на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросу о понимании и реализации на практике принципа неделимости безопасности в ответах НАТО и ЕС нет. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: в ответе ЕС и НАТО нет предметной реакции на письмо Лаврова по безопасности
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«10 февраля генсекретарь НАТО (Йенс. — RT) Столтенберг и глава евродипломатии (Жозеп. — RT) Боррель направили то, что ими преподносится как ответ на послание министра иностранных дел России Лаврова», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что «предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет».

Дипломат добавила, что вместо этого «Москве предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности».

В послании Лавров заявил о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предложила в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.

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