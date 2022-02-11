Главред RT Маргарита Симоньян предложила научить США охватывать аудиторию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию Foreign Policy о том, что RT на испанском «в прошлом году обошёл своих конкурентов из США по всем показателям» предложила научить Соединённые Штаты, как охватывать аудиторию.

В публикации Foreign Policy, в частности, говорится, что эксперты обеспокоены тем, что администрация американского президента Джо Байдена «не торопится решать данную проблему», в то время как «профессиональный уровень российских государственных СМИ постоянно растёт и, соответственно, повышается качество производимого ими контента».

Также в статье говорится, что «Россия может охватить сразу всех испаноязычных пользователей одновременно» вместо того, чтобы «обрабатывать аудиторию в Мексике, Боливии и Чили по отдельности».

«Хотите, мы и вас научим охватывать всех пользователей одновременно? И не только на испанском языке?» — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее Маргарита Симоньян назвала «ошеломительным по информативности» доклад Госдепа о RT и её связях с Кремлём.