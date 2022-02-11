Главред RT Маргарита Симоньян предложила научить США охватывать аудиторию

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию Foreign Policy о том, что RT на испанском «в прошлом году обошёл своих конкурентов из США по всем показателям» предложила научить Соединённые Штаты, как охватывать аудиторию.
Главред RT Маргарита Симоньян предложила научить США охватывать аудиторию
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В публикации Foreign Policy, в частности, говорится, что эксперты обеспокоены тем, что администрация американского президента Джо Байдена «не торопится решать данную проблему», в то время как «профессиональный уровень российских государственных СМИ постоянно растёт и, соответственно, повышается качество производимого ими контента».

Также в статье говорится, что «Россия может охватить сразу всех испаноязычных пользователей одновременно» вместо того, чтобы «обрабатывать аудиторию в Мексике, Боливии и Чили по отдельности».

«Хотите, мы и вас научим охватывать всех пользователей одновременно? И не только на испанском языке?» — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее Маргарита Симоньян назвала «ошеломительным по информативности» доклад Госдепа о RT и её связях с Кремлём.

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