Симоньян назвала «ошеломительным по информативности» доклад Госдепа о RT и её связях с Кремлём

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «ошеломительным по информативности» доклад Госдепартамента США, в котором говорится о влиянии RT и связях Симоньян с Кремлём, в том числе о её общении с первым замруководителя администрации президента России Алексеем Громовым.

«Из ошеломительного по своей информативности нового доклада Госдепа мы узнали, что: RT и Sputnik популярны во всем мире; у меня есть телефон для связи с Кремлём, и я тесно общаюсь с Громовым. В следующем докладе Госдеп установит, что 2 × 2 = 4», — написала главред RT в своём Telegram-канале.

В докладе в том числе говорится, что RT «наглядно продемонстрировал свою способность играть ключевую роль в интерпретации событий на свой лад в рамках российской дезинформационной экосистемы». Кроме того, в нём говорится, что, как показали результаты исследований, контент RT действительно может изменить мнение аудитории.

Госдеп отмечает, что «американские потребители контента RT с большей вероятностью поддержат идею о том, что США должны отказаться от мирового лидерства, по сравнению с теми, кто не является аудиторией RT». При этом в докладе указывается, что «данная тенденция сохраняется, даже если аудитория узнает, что RT получает финансирование от российских властей».

«Главный редактор RT, «ТВ-Новости» и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё есть защищённая линия связи с Кремлём — жёлтый телефон для «обсуждения секретных тем», — говорится в докладе.

Также в нём утверждается, что близкие отношения Симоньян с первым замруководителя администрации президента Громовым, находящимся в санкционном списке США, подтверждаются тем, что он присутствовал на презентации её книги в 2019 году.

«Уважаемый Госдеп! Тема не раскрыта. Громов был не только на презентации моей книги, он и дома у меня был. Вы обращайтесь, я вам такого понарасскажу, на три доклада хватит», — прокомментировала эти данные Симоньян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что документы Госдепартамента США относительно российской «дезинформации» невозможно читать, они не выдерживают никакого критического анализа.