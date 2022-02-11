Пять полицейских пострадали при стрельбе в американском Финиксе

Пять полицейских и женщина пострадали в результате стрельбы в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.

Об этом сообщил телеканал Fox 10.

Полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Подозреваемый открыл по ним огонь.

Отмечается, что несколько полицейских были ранены, когда пытались перенести ребёнка из дома, где произошла стрельба, в безопасности место.

Проводится спецоперация по задержанию стрелявшего.

Ранее один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в церкви в городе Орора (штат Колорадо).