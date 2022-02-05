При стрельбе в церкви в Колорадо один человек погиб и двое пострадали

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Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в церкви в городе Орора в американском штате Колорадо.
При стрельбе в церкви в Колорадо один человек погиб и двое пострадали
  • ©Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post
  • Gettyimages.ru

Как сообщил городской департамент полиции, стрельба произошла в церкви Фаро де Лус.

Отмечается, что на месте происшествия скончалась женщина, двоих мужчин госпитализировали.

Подозреваемый скрылся до прибытия полицейских. Причины стрельбы и личность стрелявшего уточняются.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом в американском штате Вирджиния.

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