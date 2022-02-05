Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с университетом в США

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом в американском штате Вирджиния.
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с университетом в США
  • ©Drew Angerer/Getty Images

Об этом сообщает полиция города Блэксберг.

«В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался», — говорится в заявлении полиции в Facebook.

Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что рядом с Политехническим университетом в американском штате Вирджиния произошла стрельба.

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