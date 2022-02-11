Финляндия подписала соглашение с США о покупке истребителей F-35
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Соответствующая информация приводится на сайте Минобороны Финляндии.
«Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, решение о покупке истребителей было принято кабмином страны 10 декабря.
Ранее в датском Минобороны сообщили, что Дания и США начнут переговоры о заключении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.