Финляндия подписала соглашение с США о покупке истребителей F-35

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Минобороны Финляндии подписало соглашение с американской компанией Lockheed Martin о поставке истребителей F-35.
Финляндия подписала соглашение с США о покупке истребителей F-35
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Соответствующая информация приводится на сайте Минобороны Финляндии.

«Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, решение о покупке истребителей было принято кабмином страны 10 декабря.

Ранее в датском Минобороны сообщили, что Дания и США начнут переговоры о заключении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.

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