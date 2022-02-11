Финляндия подписала соглашение с США о покупке истребителей F-35

Минобороны Финляндии подписало соглашение с американской компанией Lockheed Martin о поставке истребителей F-35.

Соответствующая информация приводится на сайте Минобороны Финляндии.

«Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, решение о покупке истребителей было принято кабмином страны 10 декабря.

Ранее в датском Минобороны сообщили, что Дания и США начнут переговоры о заключении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.