Еврокомиссия заявила о работе ЕС на Украине в нормальном режиме

Короткая ссылка
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что Европейский союз продолжает работать на Украине в нормальном режиме, несмотря на предостережения властей США к американцам.
Еврокомиссия заявила о работе ЕС на Украине в нормальном режиме
  • Gettyimages.ru

«Что касается эвакуации, что у каждой страны есть свои для этого условия, свои критерии для принятия решения. Для нас, как для Евросоюза, стран-членов ЕС, мы продолжаем работать в нормальном режиме, как мы это делали до этого момента», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что ЕС отслеживает ситуацию и готовит соответствующие экстренные планы.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

24 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить