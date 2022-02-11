Еврокомиссия заявила о работе ЕС на Украине в нормальном режиме

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что Европейский союз продолжает работать на Украине в нормальном режиме, несмотря на предостережения властей США к американцам.

«Что касается эвакуации, что у каждой страны есть свои для этого условия, свои критерии для принятия решения. Для нас, как для Евросоюза, стран-членов ЕС, мы продолжаем работать в нормальном режиме, как мы это делали до этого момента», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что ЕС отслеживает ситуацию и готовит соответствующие экстренные планы.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

24 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.