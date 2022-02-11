Politico: США не могут принять стратегию нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины
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Об этом пишет Politico.
Как отмечается, содержание документа может существенно измениться в зависимости от того, «вторгнется ли Россия на Украину», что повлияет на степень приоритетности угрозы.
Издание отмечает, что «президент США и его помощники вряд ли изменят основное утверждение о том, что именно Китай, а не Россия, представляет большую угрозу для Америки в долгосрочной перспективе».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что не намерен отправлять на Украину американские войска, так как это гипотетически может привести к боевым столкновениям с Россией, которые, по его словам, спровоцируют мировую войну.