Politico: США не могут принять стратегию нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

Неопределённая ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США.

Об этом пишет Politico.

Как отмечается, содержание документа может существенно измениться в зависимости от того, «вторгнется ли Россия на Украину», что повлияет на степень приоритетности угрозы.

Издание отмечает, что «президент США и его помощники вряд ли изменят основное утверждение о том, что именно Китай, а не Россия, представляет большую угрозу для Америки в долгосрочной перспективе».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не намерен отправлять на Украину американские войска, так как это гипотетически может привести к боевым столкновениям с Россией, которые, по его словам, спровоцируют мировую войну.