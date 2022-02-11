Слуцкий заявил об отсутствии попыток со стороны Трасс конструктивно обсудить имеющиеся проблемы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал специально для Telegram-канала RT визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву и её переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Зачем приезжала в Москву Лиз Трасс? Очевидно, для имитации диалога со стороны Лондона. С её стороны не было даже попытки какого-то конструктивного обсуждения имеющихся проблем. И этот визит никак не способствовал выходу из тупика, в который коллективный Запад сам себя загнал, нагнетая истерию вокруг вымышленного «вторжения» России на Украину. Скорее, он стал ещё одним подтверждением того, что Великобритания сознательно провоцирует международную напряжённость», — отметил Слуцкий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс как разговор немого с глухим.