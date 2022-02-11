Сенатор Цеков прокомментировал позицию Британии по санкциям против России
- РИА Новости
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«Для них самих это решение крайне глупое. Страдают они, конечно, русоненавистничеством. Не могут смириться, что Россия — великое, ведущее, авторитетное государство… Движет ими ненависть, и на основе этой ненависти они принимают подобные решения», — заявил Цеков.
Ранее парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима в отношении России.
Теперь британские власти могут вводить санкции в отношении компаний в Крыму, которые после 2014 года сменили юрисдикцию, тем самым нарушив украинское законодательство.
Кроме того, в санкционный список рискуют попасть лица, которые работают в российском правительстве или поддерживают его.