Сенатор Цеков прокомментировал позицию Британии по санкциям против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT расширение парламентом Британии списка оснований для ввода санкций в отношении российских граждан и компаний, которые якобы «дестабилизируют» ситуацию вокруг Украины.

«Для них самих это решение крайне глупое. Страдают они, конечно, русоненавистничеством. Не могут смириться, что Россия — великое, ведущее, авторитетное государство… Движет ими ненависть, и на основе этой ненависти они принимают подобные решения», — заявил Цеков.

Ранее парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима в отношении России.

Теперь британские власти могут вводить санкции в отношении компаний в Крыму, которые после 2014 года сменили юрисдикцию, тем самым нарушив украинское законодательство.

Кроме того, в санкционный список рискуют попасть лица, которые работают в российском правительстве или поддерживают его.