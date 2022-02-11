В Австралии коал внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения

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Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей заявила, что коалы были включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, в трёх австралийских регионах.
В Австралии коал внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Maree Williams

Об этом сообщает The Guardian.

«Я повышаю уровень государственной защиты для этих животных в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, а также на Австралийской столичной территории, внося вид в список находящихся под угрозой исчезновения», — указала она.

Вместе с этим Лей добавила, что правительство планирует принять долгожданный национальный план по восстановлению популяции коал.

Отмечается, что к уменьшению численности животных привело сокращение территории среды их обитания из-за лесных пожаров и расчистки земель ради урбанизации и увеличения числа сельскохозяйственных угодий.

В июле 2020 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что в Австралии с июня 2019 года по февраль 2020 года из-за лесных пожаров погибли более 3 млрд животных.

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