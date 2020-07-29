В WWF заявили о гибели 3 млрд животных из-за лесных пожаров в Австралии

Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что в Австралии с июня 2019 года по февраль 2020 года из-за лесных пожаров погибли более 3 млрд животных.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление фонда.

«Масштабные лесные пожары в Австралии в 2019—2020 годах стали одними из самых катастрофических в современной истории. Пожары убили около 3 млрд животных», — указывается в сообщении.

Согласно исследованию организации, «всего погибли 143 млн млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц, 51 млн лягушек».

Отмечается, что для оценки ущерба животному миру учёные обследовали 28 млн га выгоревших земель.

В январе сообщалось, что более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии.