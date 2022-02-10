Захарова: Лавров не писал письмо Боррелю

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Глава МИД России Сергей Лавров не писал писем главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захварова.
Захарова: Лавров не писал письмо Боррелю
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Лавров Боррелю не писал🤦🏼‍♀️», — написала она в Telegram, комментируя сообщения о том, что Боррель направил Лаврову «ответное письмо».

Ранее Жозеп Боррель сообщил, что предложил продолжить диалог по укреплению всеобщей безопасности в «ответном письме» министру иностранных дел России.

1 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало письмо Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности. Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.

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