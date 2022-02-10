Боррель в письме Лаврову предложил продолжить диалог по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил продолжить диалог по укреплению всеобщей безопасности в «ответном письме» министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Он отметил, что отправил письмо Лаврову на основании единогласного решения 27 государств — членов ЕС.

«В нём рассматриваются вопросы, поднятые министром Лавровым, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех», — говорится в заявлении.

По словам Борреля, Евросоюз проводит общую внешнюю политику и политику безопасности.

Ранее Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание Сергею Лаврову по вопросу о безопасности в Европе.

1 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало письмо Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности. Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.