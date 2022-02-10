ЕС передал послание в ответ на письмо Лаврова по безопасности в Европе
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.
«Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что документ был передан по поручению главы евродипломатии Жозепа Борреля директором Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонникой Балфоорт.
В российской дипмиссии добавили, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа огласке.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности. Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.