ЕС передал послание в ответ на письмо Лаврова по безопасности в Европе

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Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание главе МИД России Сергею Лаврову по вопросу безопасности в Европе.
ЕС передал послание в ответ на письмо Лаврова по безопасности в Европе
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.

«Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что документ был передан по поручению главы евродипломатии Жозепа Борреля директором Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонникой Балфоорт.

В российской дипмиссии добавили, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа огласке.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности. Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.

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