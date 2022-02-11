Госдеп США одобрил возможную продажу Индонезии 36 истребителей F-15

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Госдеп США одобрил возможную продажу Индонезии 36 истребителей F-15, сообщает американское агентство по оборонному сотрудничеству.
Госдеп США одобрил возможную продажу Индонезии 36 истребителей F-15
  • AP
  • © Matt Cilley

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Индонезии самолётов F-15ID», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Также запланирована поставка сопутствующего оборудования, ориентировочно, на сумму $13,9 млрд.

Агентство направило соответствующее уведомление в конгресс.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Украины в 2022 году ожидают поставку более десяти катеров Mark VI производства США.

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