Госдеп США одобрил возможную продажу Индонезии 36 истребителей F-15, сообщает американское агентство по оборонному сотрудничеству.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Индонезии самолётов F-15ID», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Также запланирована поставка сопутствующего оборудования, ориентировочно, на сумму $13,9 млрд.

Агентство направило соответствующее уведомление в конгресс.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Украины в 2022 году ожидают поставку более десяти катеров Mark VI производства США.