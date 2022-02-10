Суд в Гааге рассмотрит заявление правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше
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«Мы можем подтвердить, что получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт», — заявили в МУС.
В суде отметили, что, как и в случае с остальными подобными заявлениями, МУС проанализирует представленные материалы в соответствии с Римским статутом «с полной независимостью и беспристрастностью».
По данным агентства, ранее в белорусском центре «Системная правозащита», представляющем интересы сбежавшего в Белоруссию польского военнослужащего Эмиля Чечко, сообщили, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о «геноциде мигрантов» в Польше.
Ранее польский военнослужащий Чечко сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 человек, среди которых были беженцы и волонтёры.
По словам Чечко, среди убитых были женщины и дети.
Также он заявил, что обратился в Гаагский трибунал.