Суд в Гааге рассмотрит заявление правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге рассмотрит заявление белорусских правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Суд в Гааге рассмотрит заявление правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше
  • ©Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Мы можем подтвердить, что получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт», — заявили в МУС.

В суде отметили, что, как и в случае с остальными подобными заявлениями, МУС проанализирует представленные материалы в соответствии с Римским статутом «с полной независимостью и беспристрастностью».

По данным агентства, ранее в белорусском центре «Системная правозащита», представляющем интересы сбежавшего в Белоруссию польского военнослужащего Эмиля Чечко, сообщили, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о «геноциде мигрантов» в Польше.

Ранее польский военнослужащий Чечко сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 человек, среди которых были беженцы и волонтёры.

По словам Чечко, среди убитых были женщины и дети.

Также он заявил, что обратился в Гаагский трибунал.

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