Канцлер ФРГ Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности

Европа готова к серьёзному диалогу с Россией по вопросам безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы готовы к серьёзному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности», — приводит ТАСС слова Шольца, сказанные на пресс-конференции перед встречей с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также с премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

Он отметил, что ожидает от России ясных шагов для снижения напряжённости в регионе.

По словам Шольца, Россия не должна недооценивать сплочённость союзников по НАТО.

Ранее Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание главе МИД России Сергею Лаврову по вопросу безопасности в Европе.