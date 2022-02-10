Канцлер ФРГ Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности

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Европа готова к серьёзному диалогу с Россией по вопросам безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер ФРГ Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности
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«Мы готовы к серьёзному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности», — приводит ТАСС слова Шольца, сказанные на пресс-конференции перед встречей с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также с премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

Он отметил, что ожидает от России ясных шагов для снижения напряжённости в регионе.

По словам Шольца, Россия не должна недооценивать сплочённость союзников по НАТО.

Ранее Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание главе МИД России Сергею Лаврову по вопросу безопасности в Европе.

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