Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию на Украине и гарантии безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо ситуацию на Украине и гарантии безопасности.
Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию на Украине и гарантии безопасности
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. 

«В центре обсуждения — инициативы Российской Федерации об обеспечении долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе на основе реализации общепризнанного принципа неделимости безопасности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также министры предметно обсудили ситуацию на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание главе МИД России Сергею Лаврову по вопросу безопасности в Европе.

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