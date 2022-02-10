Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо ситуацию на Украине и гарантии безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В центре обсуждения — инициативы Российской Федерации об обеспечении долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе на основе реализации общепризнанного принципа неделимости безопасности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также министры предметно обсудили ситуацию на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание главе МИД России Сергею Лаврову по вопросу безопасности в Европе.