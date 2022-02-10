МИД России призвал Израиль прекратить удары по объектам в Сирии

Продолжающиеся удары Израиля по Сирии грубо нарушают суверенитет САР и могут спровоцировать резкое обострение обстановки в арабской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такие действия создают серьёзные риски для международного гражданского авиасообщения. Не говоря уже о том, что непрекращающиеся атаки на сирийские военные объекты приводят к снижению боевого потенциала ВС САР и негативно отражаются на эффективности предпринимаемых сирийцами и их союзниками усилий по ликвидации террористического присутствия в этой стране», — говорится в комментарии МИД.

Москва выступает против превращения Сирии в арену вооружённого противоборства третьих стран и призывает израильскую сторону «воздерживаться от подобных силовых акций».

В ночь на 9 февраля истребители Израиля выпустили несколько управляемых ракет по объектам в Дамасской провинции, после этого с оккупированных Голанских высот Израилем был нанесён удар десятью ракетами класса «земля — земля» по позициям ПВО Сирии.

В результате обстрелов погиб один и были ранены пять сирийских военнослужащих.