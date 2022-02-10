Постпред США при ООН не исключила проведения новых переговоров Байдена и Путина

Американская сторона не исключает возможность проведения новых переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN.

По её словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько потребуется для «побуждения к деэскалации».

«Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах», — приводит постпредство США ответ Томас-Гринфилд на вопрос, включают ли дипломатические дискуссии с Россией контакт с Байденом.

Она отметила, что планируются новые переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее Путин заявил, что Россия готовит ответ НАТО и США по гарантиям безопасности.