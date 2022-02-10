Постпред США при ООН не исключила проведения новых переговоров Байдена и Путина
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По её словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько потребуется для «побуждения к деэскалации».
«Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах», — приводит постпредство США ответ Томас-Гринфилд на вопрос, включают ли дипломатические дискуссии с Россией контакт с Байденом.
Она отметила, что планируются новые переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.
Ранее Путин заявил, что Россия готовит ответ НАТО и США по гарантиям безопасности.