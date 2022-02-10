В ООН сообщили о работе над решением проблем с выдачей виз США дипломатам России

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В офисе Генерального секретаря ООН сообщили о работе над решением проблем с выдачей виз США дипломатам России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

Он рассказал, что в офисе получили недавнее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о задержках в выдаче виз российским дипломатам.

«ООН продолжает поиск приемлемых решений проблем в рамках соглашения о деятельности штаб-квартиры организации, в частности по своевременной выдаче виз, находится в координации со страной пребывания [США] и соответствующими миссиями государств, включая Российскую Федерацию», — сказал он.

Хак добавил, что с американской дипмиссией по данному вопросу контактирует Генсек ООН и «другие представители организации высокого ранга».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что передал Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу требование российской стороны запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за визовых вопросов.

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