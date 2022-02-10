Экс-президент США Трамп отверг сообщения о том, что он «смывал документы в унитаз»

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Бывший американский президент Дональд Трамп отверг утверждения журналистки о том, что он во время работы президентом смывал в унитаз документы.

«Фейковая история о том, что я смывал бумаги и документы в туалет Белого дома. Это ложь и домыслы журналистки, которая старается привлечь внимание к своей по большей части выдуманной книге», — приводит слова Трампа Axios.

По информации портала, ряд сотрудников Белого дома при администрации Трампа находили в унитазе «скомканные документы», от которых глава государства «пытался избавиться».

Такие заявления содержатся в книге журналистки Мегги Хаберман о Дональде Трампе.

В июне 2020 года Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге о пребывании в Белом доме он соединил враньё и выдуманные истории.

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