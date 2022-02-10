США перебросили в Британию группу стратегических бомбардировщиков B-52H

США перебросили на базу в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Об этом говорится в сообщении на сайте командования ВВС США в Европе.

«Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) сегодня прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии», — заявили в командовании.

В сообщении отмечается, что самолёты прибыли для «выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы» в рамках регулярной серии совместных миссий Европейского командования Вооружённых сил США и Стратегического командования американских ВС.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы, всего в Британию прибыли четыре американских бомбардировщика.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность размещения боевых групп в Румынии, в районе Чёрного моря.