США перебросили в Британию группу стратегических бомбардировщиков B-52H
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Об этом говорится в сообщении на сайте командования ВВС США в Европе.
«Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) сегодня прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии», — заявили в командовании.
В сообщении отмечается, что самолёты прибыли для «выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы» в рамках регулярной серии совместных миссий Европейского командования Вооружённых сил США и Стратегического командования американских ВС.
Как уточняет Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы, всего в Британию прибыли четыре американских бомбардировщика.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность размещения боевых групп в Румынии, в районе Чёрного моря.