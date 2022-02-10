Лавров отметил натоцентризм в переговорах с главой МИД Великобритании Трасс

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о натоцентризме в переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
Лавров отметил натоцентризм в переговорах с главой МИД Великобритании Трасс
  • РИА Новости

«Мы сегодня подробнейшим образом разъясняли, что находятся российские вооружённые силы... которые вызывают в Лондоне озабоченность, на своей собственной территории в отличие от сотен и тысяч британских военнослужащих, которые располагаются и в Прибалтике, и вот Борис Джонсон, по-моему, вчера заявил, что нужно и в Румынию, и в Болгарию направить военнослужащих. На это был ответ: «Ну вы на своей территории, а мы на своей территории, потому что мы все НАТО». Вот этот натоцентризм — он пронизывал всю сегодняшнюю нашу беседу», — сказал Лавров.

Он также заявил, что очень часто получается так, что войска и оружие западных стран, отправленные в другие государства, в итоге не возвращаются на родину, в отличие от ситуации с российскими учениями в других странах, когда военные и вооружение России возвращаются домой.

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