Лавров отметил натоцентризм в переговорах с главой МИД Великобритании Трасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о натоцентризме в переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Мы сегодня подробнейшим образом разъясняли, что находятся российские вооружённые силы... которые вызывают в Лондоне озабоченность, на своей собственной территории в отличие от сотен и тысяч британских военнослужащих, которые располагаются и в Прибалтике, и вот Борис Джонсон, по-моему, вчера заявил, что нужно и в Румынию, и в Болгарию направить военнослужащих. На это был ответ: «Ну вы на своей территории, а мы на своей территории, потому что мы все НАТО». Вот этот натоцентризм — он пронизывал всю сегодняшнюю нашу беседу», — сказал Лавров.

Он также заявил, что очень часто получается так, что войска и оружие западных стран, отправленные в другие государства, в итоге не возвращаются на родину, в отличие от ситуации с российскими учениями в других странах, когда военные и вооружение России возвращаются домой.