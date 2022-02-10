Лавров отметил готовность России возобновить энергодиалог высокого уровня с Британией

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Россия готова к возобновлению работы межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня с Великобританией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров отметил готовность России возобновить энергодиалог высокого уровня с Британией
  • РИА Новости

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс он отметил, что деловые круги двух стран ищут пути дополнительных взаимовыгодных вложений.

«Конечно, закреплению этой тенденции, поддержке наших деловых кругов способствовало бы скорейшее возобновление деятельности межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова к возобновлению их работы.

В декабре издание The Telegraph сообщило, что руководители британских компаний EDF, Good Energy и Energy UK заявили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения стоимости газа.

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