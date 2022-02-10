Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Путина в отношении ОБСЕ

Президент России Владимир Путин был прав в своих высказываниях, что ОБСЕ действует однобоко в том, что касается её миссий, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«К сожалению, ОБСЕ проявила очень сильную однобокость в том, что касается её миссий. Миссии ОБСЕ всегда проводились «к востоку от Вены», а не «к западу от Вены», — сказала она в интервью РИА Новости.

Кнайсль напомнила, что миссий ОБСЕ по ситуациям в Каталонии, Шотландии, Канаде и местным коренным народам не было. По мнению дипломата, о достоверности можно говорить только в том случае, если действовать во всех случаях по единому стандарту, чего не наблюдается в ОБСЕ.

«Я не знаю точно, что Путин понимал под термином «вульгарный инструмент» (в Мюнхенской речи 2007 года. — RT), но то, что ОБСЕ очень однобоко подходит к своим миссиям, является фактом, и, к сожалению, это факт с 1990-х годов», — заключила Кнайсль.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания».