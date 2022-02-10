Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Путина в отношении ОБСЕ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин был прав в своих высказываниях, что ОБСЕ действует однобоко в том, что касается её миссий, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Путина в отношении ОБСЕ
  • ©Mustafa Ciftci/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, ОБСЕ проявила очень сильную однобокость в том, что касается её миссий. Миссии ОБСЕ всегда проводились «к востоку от Вены», а не «к западу от Вены», — сказала она в интервью РИА Новости.

Кнайсль напомнила, что миссий ОБСЕ по ситуациям в Каталонии, Шотландии, Канаде и местным коренным народам не было. По мнению дипломата, о достоверности можно говорить только в том случае, если действовать во всех случаях по единому стандарту, чего не наблюдается в ОБСЕ.

«Я не знаю точно, что Путин понимал под термином «вульгарный инструмент» (в Мюнхенской речи 2007 года. — RT), но то, что ОБСЕ очень однобоко подходит к своим миссиям, является фактом, и, к сожалению, это факт с 1990-х годов», — заключила Кнайсль.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить