Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России нет планов вторгаться на Украину
- РИА Новости
«Повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели, а самое главное — даже намёка на здравый смысл, так как Россия всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями», — сказал он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины.