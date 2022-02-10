Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину

Россия не планирует вторгаться на Украину, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, а самое главное — даже намёка на здравый смысл, так как Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями», — сказал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины.