Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину

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Россия не планирует вторгаться на Украину, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину
  • РИА Новости

«Повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, а самое главное — даже намёка на здравый смысл, так как Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями», — сказал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины.

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