В МИД России заявили об угрозе попадания в страну наркотиков из Афганистана

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Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил об угрозе попадания в страну наркотиков из Афганистана.
В МИД России заявили об угрозе попадания в страну наркотиков из Афганистана
  • © Konstantin Kokoshkin
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Как он отметил в интервью РИА Новости, ОДКБ принимает меры для предотвращения этого.

«Такая угроза вполне реальна. Противодействие ей выражается в мерах ОДКБ, направленных на снижение напряжённости на таджикско-афганской границе, её дальнейшее обустройство», — сказал он.

Стерник отметил, что также проводятся совместные учения с задействованием Объединённой базы сил ОДКБ в Киргизии.

«Усилены ударные компоненты 201-й российской военной базы в Таджикистане. Россия оказывает помощь поставками специмущества для силовых ведомств союзников», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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