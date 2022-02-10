В МИД России заявили об угрозе попадания в страну наркотиков из Афганистана

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил об угрозе попадания в страну наркотиков из Афганистана.

Как он отметил в интервью РИА Новости, ОДКБ принимает меры для предотвращения этого.

«Такая угроза вполне реальна. Противодействие ей выражается в мерах ОДКБ, направленных на снижение напряжённости на таджикско-афганской границе, её дальнейшее обустройство», — сказал он.

Стерник отметил, что также проводятся совместные учения с задействованием Объединённой базы сил ОДКБ в Киргизии.

«Усилены ударные компоненты 201-й российской военной базы в Таджикистане. Россия оказывает помощь поставками специмущества для силовых ведомств союзников», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.