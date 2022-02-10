Захарова: мейнстрим Запада не даёт ничего практического для решения украинского кризиса
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По её словам, тактика мейнстрима заключается в том, что на Западе всегда делают акцент на обслуживании сиюминутных интересов любыми средствами, в первую очередь в информационном подходе.
«Информационная сфера, которая заменяет конкретные действия, подменяет во многом для них суть вопроса и уж тем более решение проблемы... А дальше уже меняется градус от негатива... Вот это этот самый случай», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее в МИД России призвали Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины.