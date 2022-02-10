Захарова: мейнстрим Запада не даёт ничего практического для решения украинского кризиса

Короткая ссылка
Западный мейнстрим не даёт ничего интеллектуального или практического для разрешения украинского кризиса, заявила в эфире «России 24» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: мейнстрим Запада не даёт ничего практического для решения украинского кризиса
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

По её словам, тактика мейнстрима заключается в том, что на Западе всегда делают акцент на обслуживании сиюминутных интересов любыми средствами, в первую очередь в информационном подходе.

«Информационная сфера, которая заменяет конкретные действия, подменяет во многом для них суть вопроса и уж тем более решение проблемы... А дальше уже меняется градус от негатива... Вот это этот самый случай», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее в МИД России призвали Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить