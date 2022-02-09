Сенаторы США попросили Байдена поделиться с Украиной большим объёмом разведданных

Американские сенаторы — члены комитета по разведке попросили президента США Джо Байдена поделиться с Украиной разведданными «в максимально возможной степени», чтобы вооружить её перед лицом «российской агрессии».

«Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить её (Украину. — RT) критически важной информацией, необходимой для самообороны», — цитирует письмо конгрессменов РИА Новости.

Как считают сенаторы, этот шаг отвечал бы «интересам безопасности как самих США», так и их союзников и партнёров.

«Угроза Украине со стороны России — это угроза демократиям во всём мире, и мы призываем вас сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — отметили члены конгресса.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что действия США по накачиванию Украины оружием ошибочны и крайне опасны.