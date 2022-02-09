В ЕК заявили о полной вакцинации 50% населения мира
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«Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты», — приводит РИА Новости слова Кириакидес на пресс-конференции во Франции.
Она отметила, что Европа экспортировала более 1,7 млрд доз прививок в 165 стран.
По словам Кириакидес, поставок вакцин недостаточно, необходимо обеспечивать применение препаратов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высоким уровнем доходов населения выделить $16 млрд для приобретения вакцин от коронавируса, тестов и средств индивидуальной защиты для стран с низким и средним уровнем доходов.