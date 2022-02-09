В Белом доме выразили обеспокоенность учениями России и Белоруссии
- AP
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«Нас это, конечно, беспокоит», — ответила Псаки на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
Она отметила, что США рассматривают данный шаг как «скорее эскалационный, а не деэскалационный».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у главы государства Владимира Путина планов посетить учения России и Белоруссии «Союзная решимость».
Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.