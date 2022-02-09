В Белом доме выразили обеспокоенность учениями России и Белоруссии

Короткая ссылка
США обеспокоены начинающимися 10 февраля учениями России и Белоруссии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме выразили обеспокоенность учениями России и Белоруссии
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Нас это, конечно, беспокоит», — ответила Псаки на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Она отметила, что США рассматривают данный шаг как «скорее эскалационный, а не деэскалационный».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у главы государства Владимира Путина планов посетить учения России и Белоруссии «Союзная решимость».

Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить