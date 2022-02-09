Полиция Вашингтона эвакуирует школы после сообщений о бомбах

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Полиция Вашингтона сообщила, что эвакуирует школы в американской столице после сообщений с угрозами взрывов.
Полиция Вашингтона эвакуирует школы после сообщений о бомбах
  • ©Alex Wong/Getty Images

«Полиция реагирует на многочисленные угрозы бомб на территории округа Колумбия», — сообщается в Twitter полиции города.

На данный момент проводится эвакуация школ, идёт расследование.

Как стало известно 21 августа 2021 года, Флойда Рэя Роузберри, который 19 августа в центре Вашингтона заявлял, что в его автомобиле находится бомба, обвинили в угрозе применения оружия массового поражения (ОМП).

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