Полиция Вашингтона эвакуирует школы после сообщений о бомбах
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«Полиция реагирует на многочисленные угрозы бомб на территории округа Колумбия», — сообщается в Twitter полиции города.
MPD is responding to multiple bomb threats around the District including DCPS and DC Charter Schools. Schools are currently being evacuated. Investigations are ongoing.— DC Police Department (@DCPoliceDept) February 9, 2022
На данный момент проводится эвакуация школ, идёт расследование.
Как стало известно 21 августа 2021 года, Флойда Рэя Роузберри, который 19 августа в центре Вашингтона заявлял, что в его автомобиле находится бомба, обвинили в угрозе применения оружия массового поражения (ОМП).