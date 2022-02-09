Зампостпреда России при ООН рассказал о перешедших в ИГ бывших афганских силовиках

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что некоторые бывшие афганские силовики присоединились к террористической группировке «Исламское государство»*.
Зампостпреда России при ООН рассказал о перешедших в ИГ бывших афганских силовиках
  • AFP

«Имеется информация о переходе в северных провинциях Афганистана некоторых бывших правительственных силовиков из армии и спецслужб в ряды ИГ», — приводит ТАСС слова Кузьмина на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, похожую ситуацию можно было в своё время наблюдать в Ираке.

Он добавил, что операцию США по устранению лидера ИГ «сложно назвать успешной».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**  «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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