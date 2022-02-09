В МИД России предупредили о новом ветке напряжённости в случае введения Лондоном санкций
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Недавно было объявлено о внесении британским правительством в парламент документа, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц... В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряжённости в двусторонних отношениях», — говорится в заявлении.
В МИД России также подчеркнули, что подобным шагом Великобритания подорвёт собственную инвестиционную привлекательность.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что у Москвы есть чем ответить в случае введения Лондоном новых санкций.
Как объявила глава МИД Британии Лиз Трасс в январе, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины».
Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.