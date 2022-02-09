Дипломат Гаврилов: Россия не позволит США и НАТО решать, что для неё является угрозой

Москва не допустит решать за неё, что является угрозой для России, а что нет, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Об этом он заявил участникам заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

«В последние недели Российская Федерация на деле продемонстрировала готовность к решению ключевых проблем европейской безопасности. Наша страна не допустит, чтобы США и НАТО решали за нас, что является угрозой для России, а что нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.