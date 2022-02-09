Дипломат Гаврилов: Россия не позволит США и НАТО решать, что для неё является угрозой
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Об этом он заявил участникам заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.
«В последние недели Российская Федерация на деле продемонстрировала готовность к решению ключевых проблем европейской безопасности. Наша страна не допустит, чтобы США и НАТО решали за нас, что является угрозой для России, а что нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.