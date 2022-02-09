Вице-президент США Харрис примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
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Как сообщает РИА Новости, об этом заявила замглавы пресс-службы Белого дома Сабрина Сингх.
«Опираясь на интенсивное взаимодействие администрации Джо Байдена и Камалы Харрис с европейскими союзниками и партнёрами, встречи вице-президента в Мюнхене продемонстрируют нашу непоколебимую приверженность нашим союзникам по НАТО», — сказала она.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица России не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля.