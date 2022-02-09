Суд в США приостановил решение об особождении арестованного по делу о биткоинах россиянина

Окружной суд округа Колумбия в США приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, которые были арестованы по обвинению в отмывании украденных биткоинов.

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