Суд в США приостановил решение об особождении арестованного по делу о биткоинах россиянина

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Окружной суд округа Колумбия в США приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, которые были арестованы по обвинению в отмывании украденных биткоинов.
Суд в США приостановил решение об особождении арестованного по делу о биткоинах россиянина
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«Настоящим решением... постановление об освобождении, вынесенное судьёй Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено», — цитирует РИА Новости постановление суда.

Отмечается, что решение приостановлено до рассмотрения судом вопроса о задержании.

Ранее Стив Зисс, адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, заявил о подготовке аргументов для его досрочного освобождения.

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