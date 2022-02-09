Суд в США приостановил решение об особождении арестованного по делу о биткоинах россиянина
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«Настоящим решением... постановление об освобождении, вынесенное судьёй Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено», — цитирует РИА Новости постановление суда.
Отмечается, что решение приостановлено до рассмотрения судом вопроса о задержании.
Ранее Стив Зисс, адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, заявил о подготовке аргументов для его досрочного освобождения.